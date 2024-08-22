Клуб из Казахстана всколыхнул трансферный рынок перед Лигой чемпионов
Футзальный клуб "Семей" из одноименного города представил очередного новичка, передают Vesti.kz.
Футзальный клуб "Семей" из одноименного города представил очередного новичка, передают Vesti.kz.
Казахстанцы подписали контракт с Родриго Барбосой До Прадо, более известным как Родригиньо.
34-летний Родригиньо забил 53 голов в 218 матчах в составе российского клуба "Норильский никель". Кроме того он является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка в составе клуба "Пату".
Ранее "Семей" подписал звездного игрока сборной Бразилии Феррао.
Напомним, что в минувшем сезоне "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана и прервал гегемонию алматинского "Кайрата", завоевав право представить страну в Лиге чемпионов. Клуб был основан только в 2023 году.
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