7-кратный чемпион Франции выставил на трансфер всех своих футболистов

"Лион" выставил на трансфер всех своих игроков, чтобы избежать нарушений правил финансового фэйр-плей, передают Vesti.kz.

По информации французских СМИ, "Лион" должен выручить 100 миллионов евро от продажи футболистов до конца летнего трансферного окна. Зимой руководство клуба обязалось собрать эту сумму, чтобы получить разрешение на покупку новых игроков, но переоценило свои возможности и не смогло выполнить обещание.

"Лион" семь раз выигрывал Лигу 1 (2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08).

В первом туре нового сезона команда Пьера Сажа крупно уступила в гостях "Ренну" - 0:3. Во втором туре, 24 августа, "Лион" на своем поле примет "Монако".