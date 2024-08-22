Вратарь "Реала" сделал скандальное заявление о тренере сборной Бельгии

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что не вернется в сборную Бельгии пока ее возглавляет Доменико Тедеско, передают Vesti.kz.

"Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и сторонникам нашей сборной.

Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну на поле, как и каждый из вас, кто болеет за "красных дьяволов". Я чувствую себя привилегированным, что мне выпала честь носить национальную футболку. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы в команде. Федерация, с которой я провел несколько разговоров, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению. Я сожалею о том, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант действий для Бельгии, поскольку он закрывает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Куртуа не попал в состав сборной Бельгии на Евро-2024. Голкипер пропустил большую часть сезона-2023/24 из-за травмы - на тренировке "Реала" он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Вернулся в строй в начале мая и успел провести несколько матчей в испанской Ла Лиге.