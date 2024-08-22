Казахстан назвал состав на первый матч перед ЧМ по футзалу

Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Таджикистаном в рамках подготовки к чемпионату мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Казахстан проведет игру в таком составе:

Напомним, это первый из пяти товарищеских матчей сборной Казахстана в рамках учебно-тренировочного сбора.

ЧМ-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Бухаре и Андижане. Подопечные Рикардо Кака в группе D сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.