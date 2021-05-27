"Кайрат" расстался с чемпионом мира по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе бразильского нападающего Фернандиньо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

37-летний бразильский форвард покинул команду в связи с истечением контракта.

Фернандиньо перешел в "Кайрат" перед сезоном-2020, помог клубу выиграть Кубок Казахстана и чемпионат. В общей сложности он сыграл 29 матчей, забил 41 гол и сделал 20 передач.

Помимо "Кайрата", Фернандиньо играл за бразильский "Сан-Паулу", московское "Динамо" и португальскую "Бенфику". Бразильский нападающий является пятикратным чемпионом России, победителем бразильской футзальной лиги, чемпионом и двукратным победителем Кубка Португалии, а также в 2012 году завоевал золотые медали чемпионата мира по футзалу в составе сборной Бразилии.⁣⁣

Ранее состав "Кайрата" покинул бразильский голкипер Дуду. В составе алматинского клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана, стал обладателем Кубка Еременко и серебряным призером Лиги чемпионов.

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