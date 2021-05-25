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Футзальный "Кайрат" расстался с бразильским вратарем

Он брал Кубок Еременко и становился призером Лиги чемпионов.

Футзальный "Кайрат" расстался с бразильским вратарем
Дуду. Фото: АФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Футзал
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Алматинский футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе голкипера Дуду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский вратарь покинул команду в связи с истечением срока контракта.

Дуду перешел в "Кайрат" перед сезоном-2017/18. В составе алматинского клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана, стал обладателем Кубка Еременко и серебряным призером Лиги чемпионов.

Напомним, что Дуду не смог принять участие в Лиге чемпионов из-за положительного теста на коронавирус.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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