"Кайрат" и сборная Казахстана по футзалу остались без тренера

Тренер по физподготовке и вратарям футзального "Кайрата" Луизиньо покидает клуб после 7 лет работы, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Луизиньо работал в команде в период 2014-2015 и 2018-2024 годов, а также трудился в сборной Казахстана с 2019 года.

А так он прокомментировал свой уход:

"Я всегда буду помнить свое время в Казахстане и никогда не перестану общаться с алматинским клубом. Я всегда буду частью "Кайрата".

Ранее стало известно, что испанский клуб выкупил у "Кайрата" таланта из Бразилии, подробности - тут.