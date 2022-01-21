Камбэк от фаворита, или как сыграли конкуренты сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Сборные Италии и Финляндии, выступающие в одной группе с командой Казахстана на Евро-2022 по футзалу, сыграли вничью в матче первого тура континентального турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Итальянские игроки, которые считались фаворитами матча, ушли от поражения за пару минут до конца встречи, дважды уступая в счете (0:1 и 2:3). Итоговый счет матча - 3:3.

Таким образом, все четыре команды набрали по одному очку, ведь Казахстан в стартовой игре турнира сыграл вничью со Словенией (4:4).

Сборная Казахстана отыгралась с 2:4 и стартовала с камбэка на Евро-2022 по футзалу