Один из лидеров сборной Казахстана по футзалу рассказал о предложении от российского клуба

Игрок футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Биржан Оразов может отправиться в чемпионат России. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

Последние несколько сезонов Оразов стремительно прогрессировал и привлек внимание зарубежных клубов, летом 2021 года ходили слухи об интересе к нему со стороны испанских команд. Сам Биржан заявил, что у него недавно было предложение из России.

"После выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мой агент предложил играть в российской команде, на правах аренды. Но, думаю, нецелесообразно включаться в середине сезона. Если перейду в другую команду, думаю, будет правильно с начала сезона. Но на данный момент у меня контракт с АФК "Кайрат" до 2023 года", - заявил 27-летний игрок.

Добавим, что на днях также стало известно о вероятном переходе защитника сборной Казахстана Дугласа в один из сильнейших клубов российской Суперлиги - КПРФ.

Также отметим, что Оразов по итогам голосования читателей Vesti.kz был признан лучшим спортсменом Казахстана 2021 года. В ходе опроса он набрал 37 процентов от всех голосов, вторым стал лидер столичного "Барыса" Никита Михайлис, а третье место занял боксер сборной Казахстана Сакен Бибосынов.