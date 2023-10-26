Сегодня, 26 октября, алматинский "Кайрат" стартует в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. Соперником выступит люксембургский "Дифферданж", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Пальме-де-Мальорке и начнется в 21:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Команды сыграют в таких составах:

Как видно, капитан "Кайрата" Игита начнет матч на скамейке запасных.

В квартете 3 алматинцы также сыграют с венгерским "Халадашем" и испанской "Пальмой".

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.