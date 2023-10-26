Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов

Сегодня, алматинский "Кайрат" проведет своей первый матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Соперником выступит люксембургский "Дифферданж". Начало игры в 21:00 по столичному времени.

В прямом эфире встречу покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Свой второй матч на турнире проведет и другой казахстанки клуб - рудненский "Аят" сыграет с португальским "Спортингом". Эта игра начнется в 20:00 и будет показана на Qazsport.

Напомним, в первом матче "Аят" уступил хорватскому "Олмиссуму" (2:3). Также казахстанский клуб сыграет с украинским ХИТом.

"Кайрат" же попал в одну группу с действующим победителем турнира испанской "Пальмой" и венгерским клубом "Халадаш".

Из их групп в элитный раунд Лиги Чемпионов выйдут по три лучшие команды.

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