Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в футзальной Лиге чемпионов

Сегодня, алматинский "Кайрат" проведет своей первый матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Соперником выступит люксембургский "Дифферданж". Начало игры в 21:00 по столичному времени.
В прямом эфире встречу покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.
Свой второй матч на турнире проведет и другой казахстанки клуб - рудненский "Аят" сыграет с португальским "Спортингом". Эта игра начнется в 20:00 и будет показана на Qazsport.
Напомним, в первом матче "Аят" уступил хорватскому "Олмиссуму" (2:3). Также казахстанский клуб сыграет с украинским ХИТом.
"Кайрат" же попал в одну группу с действующим победителем турнира испанской "Пальмой" и венгерским клубом "Халадаш".
Из их групп в элитный раунд Лиги Чемпионов выйдут по три лучшие команды.
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