Это и аукнулось. Найдено объяснение провалу сборной Казахстана в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу не смогла пройти в полуфинал Евро-2022, а автор ресурса "Тюменская арена" выделил проблему, которая "подвела" подопечных Пауло Рикардо Кака.

Казахстанские игроки проиграли Украине, а главный тренер подвел итоги выступлению на континентальном турнире.

"В четвертьфинале Евро-2022 по футзалу Казахстан - Украина у коренных игроков первой команды была отличная возможность доказать спортивной общественности, что в их сборной не все зависит от натурализованных бразильцев. Матч против жовто-блакитных из-за дисквалификации пропускали два лидера – Тайнан и Эдсон.

Не буду интриговать - не доказали. Высокий уровень среди коренных казахстанцев продемонстрировал лишь Биржан Оразов. Он оформил дубль и вышел в лучшие бомбардиры турнира, теперь на его счету семь голов, на два больше, чем у форварда МФК "Тюмень" Артема Антошкина. Остальные выглядели бледно: кто-то не успел набрать форму после перенесенного коронавируса, есть и еще одна причина, более глобальная.

Последние шесть лет наставники сборной Казахстана, в том числе нынешний Кака, делают ставку на южноамериканцев. "Железный" Дуглас почти всегда проводит по 35-40 минут за игру. В итоге большинство местных футзалистов имеет крайне мало времени на площадке, что и аукнулось в четвертьфинале Евро-2022. У них просто нет опыта матчей такого масштаба.

Вывод напрашивается сам собой: Казахстан без бразильцев из одного из гегемонов мирового футзала превращается в крепкую, но совершенно обычную команду уровня Словении или Хорватии.

Что касается Украины, то она сыграла в своем стиле: ушла в глубокую оборону и изредка контратаковала. Так был забит гол Корсуна, Петр Шотурма отличился с пенальти, который привез Азат Валиуллин. Еще три мяча украинцы забили в пустые ворота", - констатирует автор статьи.

"Нет слов. Мы этого не заслужили". Лидер сборной Казахстана эмоционально высказался о вылете с Евро-2022

Напомним, ранее было разобрано выступление казахстанских игроков на Евро-2022, а также определено место нашей сборной среди лучших команд континента.