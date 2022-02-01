Казахстан в топ-4 рейтинга УЕФА, или кто может обойти команду Кака после Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу сохранила место в топ-4 последнего рейтинга от УЕФА, но досрочный вылет с Евро-2022 может сказаться на позиции команды Пауло Рикардо Кака в континентальной классификации, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская сборная уступила в четвертьфинале соперникам из Украины, а Португалия переиграла Финляндию. Сегодня, 1 февраля, определятся еще два участника полуфиналов: Россия сыграет с Грузией, а Испания - со Словакией.

Таким образом, такие команды, как Россия, Португалия и Испания, идут выше Казахстана в рейтинге УЕФА, а вот другие соперники могут попробовать обойти подопечных Кака. Наивысшие шансы у украинцев, которые идут на восьмом месте. Грузия занимает 11-ю строчку (1871,616), а Словакия - 13-ю (1847,970)

Рейтинг УЕФА по футзалу (31 января)

1. Португалия - 2511,933

2. Россия - 2508,671

3. Испания - 2459,225

4. Казахстан - 2367,187

5. Хорватия - 2051,042

6. Сербия - 2050,143

7. Азербайджан - 2015,589

8. Украина - 2009,816

9. Италия - 1934,516

10. Чехия - 1887,535

Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА