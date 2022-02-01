"Нет слов. Мы этого не заслужили". Лидер сборной Казахстана эмоционально высказался о вылете с Евро-2022

Игрок сборной Казахстана по футзалу Тайнан вспомнил о трудностях и подвел итоги выступлению на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из лидеров национальной команды пропустил четвертьфинальный матч против Украины, а казахстанцы проиграли встречу конкурентам с восемью забитыми голами.

"Нет слов, чтобы описать этот момент, столько трудностей мы прошли, и мы вставали, боролись со всем, и в итоге вот так? Мы этого не заслужили, почему так много?! Но Бог все знает, и я до сих пор верю, что всему свое время, только у него есть объяснение нашим страданиям!!!" - отреагировал Тайнан.

Ранее исход четвертьфинальной встречи прокомментировал главный тренер Пауло Рикардо Кака, а Казахстан может потерять позиции в рейтинге от УЕФА.

Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу