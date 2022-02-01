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Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу

Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу
©Uefa.com
Новости спорта Футзал

Сборная Казахстана в драматичном матче 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу уступила сборной Украины (3:5). Корреспондент Vesti.kz уверен, что команда Пауло Рикардо Кака провела качественный матч и была достойна выхода в полуфинал. 

Первый тайм - полный контроль игры и спорный пенальти 

Команда Кака очень уверенно и спокойно начала матч. Наши игроки планомерно расшатывали оборону Украины и создавали моменты, подводила лишь реализация. Дальше произошел один из ключевых моментов - пенальти в наши ворота. Был ли фол Валиуллина внутри штрафной, с полной уверенностью сказать сложно, даже  видеоповторы не дают полной картины. Но, увы, нашу сборную на этом турнире судили максимально строго - длительные дисквалификации, необоснованные карточки, гол, засчитанный после игры рукой, и вот теперь такой неочевидный пенальти. В конце тайма был обмен голевыми моментами, и тут было важно забить сборной Казахстана, но сделать этого не получилось. 

Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу. Фото 1


Второй тайм - риск, сумбур и снова контроль 

Вторую двадцатиминутку Казахстан снова начал с контроля, много позиционных атак против, безусловно, грамотно выстроенной обороны Украины. Кака предупреждал еще до игры - соперник умеет терпеть и отлично выбегает в контратаки. Именно это и демонстрировали украинцы. Стремительный выход из обороны в атаку закончился для нас вторым пропущенным голом. А дальше наша команда стала рисковать. Игита перманентно участвовал в атакующих розыгрышах, и очевидно, что любая ошибка теперь превращалась в голевой момент для Украины. Так соперник забил третий гол. 

Если в первом тайме Кака при тайм-ауте был максимально эмоционален, то после третьего гола во второй половине он пошел на другой психологический шаг - был спокоен и донес простую мысль, что не нужно паниковать, время есть и моменты тоже есть, а хромает лишь завершение. 

Счет стал 2:3, а играть оставалось две минуты. Украина при этом жутко занервничала, мы играли с пятым полевым, и снова этот риск обернулся для нас голом, а потом и еще одним. Оразов забил последним в матче, и в какой-то степени это символично - ведь он был, возможно, не лучшим, но точно самым ярким игроком нашей сборной. 

Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу. Фото 2

Сборной не хватало вариативности из-за потерь Эдсона и Тайнана 

Сейчас уже никого не волнуют наши катастрофические проблемы с составом, но факт в том, что они действительно повлияли на игровой ресурс сборной. Акбаликов и Есенаманов подошли к матчу с Украиной, не имея игровой практики, а в случае Чингиза не было даже нормального тренировочного процесса. В итоге мы получили двух игроков в полуразобранном состоянии. Плюс два сильнейших исполнителя у нас сидели на трибуне. Эдсон и Тайнан могли придать команде совершенно другую вариативность в атаке, это было особенно важно со столь оборонительным соперником. Нам явно не хватало левоногого универсала, кем и является Тайнан, молодой Жомарт Токаев вышел исполнять эту роль в конце, но ему пока не достает класса и опыта. 

Украина провела образцовый оборонительный матч, Казахстан поплатился за ошибку 

Гол с пенальти, контратака и еще три мяча в пустые ворота - так Украина добыла победу и это ни в коем случае не укор, ведь каждая команда исходит из своих сильных сторон. Соперник провел выдающийся матч с точки зрения тактической дисциплины. Но поражение не повод огульно критиковать сборную Казахстана. Опять же посмотрите на розыгрыши, с которых уже мы забивали голы - все атаки позиционные и в них нет ни капли фарта, исключительное мастерство и тренерская работа. Казахстан играл в атаку, хотел доминировать и большую часть матча это делал, что отразилось в том числе на статистике - 53 удара со стороны казахстанцев, 38 со стороны украинцев. В футзале многое решают детали, которые на сей раз помогли Украине. 

Казахстан по-прежнему в мировой элите, но возможны болезненные перемены 

Сборная Казахстана по футзалу уже приучила болельщиков, что на больших турнирах она всегда входит в четверку сильнейших. Сейчас этого не случилось, однако нет сомнений, что наша команда по-прежнему держит высокий уровень. 

Но есть реальность, спортивная карьера не долговечна, именно поэтому мы увидели слезы Игиты после матча. Это эмоции не только из-за конкретного поражения, это разочарование в том, что, безусловно, великое поколение игроков, возможно, упустило последний шанс выиграть значимый трофей в составе сборной. 

Игита, Дуглас, Лео, Даурен Нургожин и Чингиз Есенаманов - мы не знаем, будут ли они все готовы к следующему турниру через два года, ведь они давно перешагнули отметку в 30 лет, а их травмы, в том числе хронические, не дают им покоя. Но уже сейчас можно сказать: даже без трофея эти ребята вписали свои имена в историю, они подняли сборную Казахстана на мировой уровень. 

Судейский произвол, ошибки и проблемы с составом. Почему Казахстан был лучше Украины, но вылетел с Евро-2022 по футзалу. Фото 3

Что будет дальше? Есть некая тревога за следующее поколение, ведь после Турсагулова и Оразова у нас действительно наметился некий кадровый вакуум - талантов такого уровня мы пока не видим.

Но тренерская и огромная селекционная работа штаба сборной во главе с Кака продолжается. Наши вышеназванные опытные игроки еще не говорили, что заканчивают международную карьеру. Может, мы увидим что-то вроде Last Dance на следующем чемпионате мира. Кроме того, давайте зафиксируем, что в Казахстане вырос игрок мирового уровня - это Биржан Оразов. Можно сколько угодно говорить про натурализацию, но прямо сейчас в гонке бомбардиров Евро-2022 лидирует простой парень из Аягоза.

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Метки:
Футзал Оразов Биржан Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу

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