Гол игрока сборной Казахстана на Евро-2022 отмечен УЕФА

"Голом дня" назван результативный удар игрока сборной Казахстана Дугласа Жуниора в матче со Словенией на Евро-2022 по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Лидер национальной сборной эффектным выстрелом после розыгрыша углового поразил ворота соперников, забив первый мяч казахстанцев на континентальном турнире.

Встреча первого тура завершилась вничью (4:4). Не смогли выявить победителя и конкуренты по группе: Италия с Финляндией сыграли со счетом 3:3.

Сборная Казахстана отыгралась с 2:4 и стартовала с камбэка на Евро-2022 по футзалу