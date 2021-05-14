"Кайрат" обыграл "Атырау" в третьем матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу и выиграл титул чемпиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Нур-Султане и завершился победой алматинского клуба со счетом 8:3. Голами в составе чемпиона отметились: Диего, Дуглас, Бауржан Умирбаев, Эдсон (дубль), Биржан Оразов (дубль) и вратарь Игита. В составе "Атырау", который стал серебряным призером, забивали Болат Сарбасов, Эвертон и Эрик Данило.

"Кайрат" выиграл финальную серию, которая игралась до трех побед, всухую - 3:0.

Стоит отметить, что перед финальной серией "Атырау" остался без главного тренера.

"Кайрат" в 18-й раз стал чемпионом Казахстана, причем в 18-й раз подряд.

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