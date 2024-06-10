Федерация футбола сделала заявление по скандалу с Игитой

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступила с заявлением по инциденту с капитаном сборной Казахстана по футзалу Игитой, а также других игроков АФК "Кайрат", передают Vesti.kz.

"Казахстанская федерация футбола заявляет, что произошедший инцидент с капитаном национальной сборной Казахстана и АФК "Кайрат" Лео Игитой, а также с другими игроками алматинского клуба будет рассмотрен соответствующим юридическим органом организации.

Федерация обеспокоена и считает подобные инциденты недопустимыми, прилагая все усилия для поддержания высокого уровня этики и профессионализма среди игроков, а также для предотвращения подобных случаев среди фанатов.

Все обстоятельства будут изучены и приняты соответствующие дисциплинарные меры", - говорится в заявлении КФФ.