Звезду ПСЖ застукали в компании 6-7 девушек после развода с женой

Испанская журналистка Алексия Ривас рассказала, что видела, как звезда "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими развлекался с шестью-семью девушками в ночном клубе в Мадриде в прошлую субботу. Это произошло всего через несколько недель после того, как футболист расстался со своей бывшей женой Хибой Абук, передают Vesti.kz.

"Когда мы приехали, то увидели замаскированного человека, но когда он снял одежду, мы увидели, что это был Ашраф... Он был в одной из приватных кабинок. Он был со своими друзьями и прекрасно проводил время.

В какой-то момент девушки вошли в эту комнату. Шесть или семь девушек...", - приводит слова Ривас Sportskeeda.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Ашрафа обвинили в изнасиловании и поместили под судебный надзор. Со своей стороны он заявлял, что его подставили. Через некоторое время Абук подала на развод. Но, как видно, футболист легко переносит расставание со своей бывшей супругой.

Ранее ряд испанских СМИ сообщили, что юристы Абук потребовали от Хакими 10 миллионов евро для урегулирования бракоразводного процесса. Ашраф, по некоторым данным, предлагал заплатить лишь 2 миллиона евро. Хотя отмечалось, что Хакими перевел свое состояние на имя матери, чтобы оно не досталось Хибе.

Хиба Абук - испанская актриса ливийско-тунисского происхождения. Она старше Ашрафа Хакими на 12 лет и находилась в браке с ним с 2019 года. Хиба и Ашраф воспитывают двух сыновей.