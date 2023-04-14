Звезда ПСЖ обхитрил жену при разводе. Ей не достанется состояние футболиста

Защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими после вдохновенного чемпионата мира со сборной Марокко преследуют неудачи. Футболиста сначала обвинили в изнасиловании, после таких новостей Ашраф развелся с женой, но игрок смог найти выгодный выход из болезненного развода. Подробнее - в материале Vesti.kz.

С чего началась история?

В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования.

Как сообщалось, некая 24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста "ситуация вышла из-под контроля", игрок начал целовать гостью в губы и снимать с нее одежду. Все это якобы произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

Хакими сразу же допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

Ашраф Хакими заявил, что его обвинили в изнасиловании неправомерно.

"Меня подставили, я чувствую, что меня обманывают", - приводятся слова футболиста сборной Марокко, переданные его другом.

После инцидента Хакими бросила жена

Хиба Абук, жена Ашрафа, бросила его после того, как футболиста официально обвинили в изнасиловании и поместили под судебный надзор.

Звезда ПСЖ разводится после секс-скандала. Кто его горячая жена?

При этом ранее сообщалось, что 36-летняя Абук уже несколько недель живет отдельно от мужа, а на публике их не видели вместе до этого несколько месяцев. Как утверждает Cierre Digital, после обвинений в изнасиловании Абук ускорила процесс полноценного расставания с Хакими.

Как принял развод Ашраф?

В последние дни появились подробности развода Ашраф Хакими и Хибы Абук.

Сообщается, что жена Ашрафа обратилась в суд с иском о разводе и хотела, чтобы они разделили имущество в суде. Когда развод состоялся, и они договорились о разделе имущества, оказалось, что у Ашрафа Хакими нет никаких активов. Ашраф заблаговременно перевел все свои активы на имя своей матери.

По данным французских СМИ, его матери поступает около 80 процентов от зарплаты футболиста.

По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата Ашрафа Хакими в ПСЖ составляет 10 миллионов евро в год. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1.

Таким образом, бывшая жена могла бы рассчитывать на половину имущества футболиста, но Ашраф сыграл на опережение.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"