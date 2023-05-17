"Унижает Роналду перед всем миром". Откровенный танец Джорджины раскритиковали в Сети

Девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес раскритиковали из-за видео с откровенными танцами, передают Vesti.kz.

Родригес опубликовала в Instagram Stories видео тренировок с "международным учителем тверка" Джеком Гомесом. Примечательно, что учитель Джорджины - мужчина. При этом не понятно, где проходят занятия девушки - в Саудовской Аравии или какой-либо другой стране.

Пользователи сети поделились на два лагеря. Одни считают, что такими движениями Джорджина может испортить репутацию Роналду.

"Сегодня Джорджина опубликовала еще одно тверк-видео с тем же толстым мужчиной/женщиной? Она унижает Роналду перед всем миром. Если Саудовская Аравия однажды станет дегенеративным обществом, которым является сейчас весь Запад, мы точно будем знать, кто был причиной всего этого", - написал пользовать Twitter laligafrauds.

"Это неуважительно, и она ставит Роналду в затруднительное положение в Саудовской Аравии. Ему нужно следить за тем, что делает его девушка, или ситуация может стать серьезнее", - пишет другой пользователь соцсети.

Не обошлось и без сравнения с Лионелем Месси.

"Мой любимый игрок Месси никогда бы не позволил жене тверкать в Instagram".

"Бестолковая. Вы никогда не увидите, как тверкает Антонелла (жена Месси)".

"Депортируйте их из Саудовской Аравии".

"Это не может происходить в Саудовской Аравии".

Другие поддержали девушку в новых начинаниях.

"А в чем проблема? Если не хотите смотреть, закройте свои глаза и сохраняйте самообладание".

Ранее СМИ отнеслись к новому увлечению Джорджины скептически, назвав его странным.