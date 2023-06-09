Роналду и Джорджина ответили на слухи о кризисе в отношениях

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Сегодня 13:08
©instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ответили на слухи о кризисе в отношениях между ними, передают Vesti.kz.

Звездная пара появилась вместе на презентации нового проекта Криштиану Роналду в Мадриде - минеральной воды с антиоксидантами Ursu 9. На мероприятии журналисты спросили обоих о предполагаемом кризисе между парой.

Джорджина пояснила, что это была ложная информация, сфабрикованная некоторыми СМИ.

"Это вы придумали", - сказала она, обращаясь к прессе.

Криштиану Роналду также заявил, что между ним и Джорджиной Родригес все хорошо. Он также публично поддержал начинания своей избранницы как бизнес-леди.

"Моя семья всегда со мной, Джио (прозвище Джорджины) со мной во всех моих проектах. Она идет своим путем, и я поддерживаю ее на 100 процентов.

Он также заявил, что вместе они составляют отличную команду. 

"Она всегда будет со мной, а я с ней. Вдвоем мы гораздо сильнее", - добавил португалец, отметая слухи о том, что они переживают тяжелые времена.

Джорджина ответила на вопрос о свадьбе с Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Они познакомились, когда португалец играл за "Реал Мадрид".

В настоящее время пара живет в Саудовской Аравии с тех пор, как Роналду играет за местный "Аль-Наср". У них пятеро детей, и Родригес - мать двоих из них.

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану

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