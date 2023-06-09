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Джорджина ответила на вопрос о свадьбе с Роналду

Джорджина ответила на вопрос о свадьбе с Роналду
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес ответила на вопрос о том, хотела ли бы она выйти замуж за Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Родригес сопровождала Роналду в Мадриде на презентации его нового проекта Ursu 9 - бренда минеральной воды. Пара произвела фурор среди присутствовавших на месте СМИ. Джорджина ответила на вопросы журналистов сообщила, что намерена однажды пойти под венец с Роналду. Когда ее спросили, хочет ли она выйти замуж, Джорджина немедленно и очень уверенно ответила: "Конечно, хочу".

Это не первый раз, когда Джорджина выражает желание выйти замуж за футболиста. Ранее она делала это в документальном сериале "Я - Джорджина".

Кроме того, девушку Роналду спросили о вероятности возвращения звездной пары в Испанию. Родригес ответила, что не исключает этого.

"Я гражданка мира, я люблю летать. У нас есть дома повсюду, здесь, в Испании, Португалии, Италии, Англии…", - сказала она.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Они познакомились, когда португалец играл за "Реал Мадрид".

В настоящее время пара живет в Саудовской Аравии с тех пор, как Роналду играет за местный "Аль-Наср" . У них пятеро детей, и Родригес - мать двоих из них.

Их отношения не связаны узами брака. Роналду ранее отвечал, что хотел бы в будущем жениться на Джорджине.

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану

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