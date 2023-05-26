Невеста Роналду посетила Каннский кинофестиваль и похвасталась нарядом от известного дизайнера

Новости спорта Lifestyle Мужская зона
Сегодня 22:24
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, невеста футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду, посетила Каннский кинофестиваль. Девушка вышла в свет в роскошном золотом платье от известного тунисского модельера Ali Karoui, сообщают Vesti.kz.

На кинофестиваль она прилетела без Роналду.

Джорджина посетила показ французской комедии L'Ete Dernier ("Прошлым летом").

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

Ранее ходили разговоры о том, что они переживают кризис в отношениях. Но португалец со своей стороны показал моменты счастливой семейной жизни, чем опроверг эти слухи.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:24
Мужская зона
Невеста Роналду посетила Каннский кинофестиваль и похвасталась нарядом от известного дизайнера
Сегодня , 11:33
Мужская зона
Как перестать бояться неудач и начать действовать
Вчера , 12:54
Мужская зона
Как Джорджина Родригес едва не рассталась с Криштиану Роналду
Вчера , 10:12
Мужская зона
Старшего брата Роналду судят из-за скандала на 500 тысяч евро
23 мая, 16:31
Мужская зона
Что произойдет, если пить слишком мало воды
23 мая, 13:39
Мужская зона
Скандал? Девушку звезды "Челси" заметили с гонщиком "Формулы-1"
23 мая, 12:07
Мужская зона
Повар ресторана рассказал историю о скромности Роналду и Джорджины
22 мая, 14:29
Мужская зона
Можно ли бегать с лишним весом и с чего начать
19 мая, 19:18
Мужская зона
Сеть разрывает горячее фото жены и агента известного футболиста
19 мая, 13:49
Мужская зона
Правда ли, что мозгу нужен сахар
© 2008 - 2023 ТОО «EML»