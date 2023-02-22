Десять спортивных драм, которые заставят вас поверить в себя

Автор: Димаш Тулегенов

Ежегодно во всем мире снимаются тысячи новых кинофильмов самых разных жанров. Не забывают режиссеры и о спорте, поэтому немало спортивных драм стали успешными как в своих странах, так и в мировом прокате. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о десяти фильмах о спорте, которые нужно посмотреть.

Перед повествованием о фильмах отметим, что у нас не было цели оценить фильмы этого жанра и выявить лучшие из них. При составлении списка мы отталкивались от своего опыта просмотра и общедоступных рейтингов популярности.

"Гонка" (США/Германия/Великобритания, 2013)

Одна из лучших кинокартин о "Формуле-1" была снята с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем в главных ролях. Она основана на реальной истории соперничества двух гонщиков - австрийца Ники Лауды и британца Джеймса Ханта.

Сюжет разворачивается в 1976 году. Лауда, прошлогодний чемпион мира, в начале нового сезона считался главным фаворитом. Его новым соперником становится молодой и перспективный новичок команды McLaren Хант. Лауда лидировал в зачете гонщиков в течение большей части сезона, но затем случилось непредвиденное - тяжелая авария с участием Ники на Гран-при в Германии.

Лауде предстоит бороться с последствиями аварии и постараться вернуться в строй, чтобы продолжить борьбу за чемпионство и не дать настигнуть себя молодому конкуренту. Но удастся ли ему справиться с задачей?

После окончания сезона в фильме показана и дальнейшая жизнь двух главных героев. Небольшой спойлер: если во время гонок они следовали одной цели, то после сезона их амбиции сильно разнятся.

Оценка IMDb: 8,1/10

Оценка "Кинопоиск": 8,1/10

"Рокки" - "Крид" (США, 1976 - н.в.)

Молодой боксер Рокки Бальбоа не живет красивой жизнью, а лишь пытается выжить за счет периодических заработков. Особых перспектив в нем как в спортсмене никто не видит, пока ему неожиданно не поступает предложение подраться с известным боксером-чемпионом. Так персонажу Сильвестра Сталлоне удается обрести славу и сделать большой шаг на пути к легендарной карьере.

"Рокки" - это не история одного фильма. Эта картина растянулась на пять частей (1976, 1979, 1982, 1985, 1990), а затем перешла в фильм "Рокки Бальбоа", в котором профессиональная карьера легенды уже, казалось бы, давно позади.

В 2015 году в свет вышел фильм "Крид: Наследие Рокки", где сын экс-соперника, а после друга Рокки, начинает свою карьеру в профи-боксе. В 2018-м вышла вторая часть фильма, а в начале марта этого года выйдет и третья.

Если же вы собираетесь посмотреть фильм "Крид 3", то рекомендуем начать не с первой части, а с первого фильма "Рокки". Это будет увлекательное кинопутешествие из прошлого в настоящее.

Оценка IMDb: 8,1/10

Оценка "Кинопоиск": 8,0/10

"Движение вверх" (Россия, 2017)

О баскетболе тоже не забыли. В России шесть лет назад вышел фильм "Движение вверх", который рассказывает о событиях на Олимпиаде в Мюнхене (Германия) 1972 года. Кульминация происходит в финальной встрече между сборными СССР и США.

Тогда казалось, что в мире нет команды, которая могла бы соревноваться на международной арене с США. Уровень американских баскетболистов в глазах экспертов и журналистов был на несколько голов выше. Но советской сборной удалось удивить всех, а главным связующим звеном стал новый главный тренер Владимир Гаранжин, которого сыграл Владимир Машков.

В фильме не забыли и о первом олимпийском чемпионе-казахе Алжане Жармухамедове, которого сыграл Александр Ряполов. Известный в прошлом спортсмен приезжал на премьеру "Движения вверх" в Казахстане, и его тепло встретили на родине. Жармухамедова не стало в декабре прошлого года, он был похоронен в Подмосковье.

Режиссеру удалось передать атмосферу того времени, а также показать исторические события, такие как теракт на мюнхенской Олимпиаде.

Оценка IMDb: 6,7/10

Оценка "Кинопоиск": 7,5/10

"Гол" (США/Великобритания, 2005-2009)

Один из классических фильмов о футболе, но один из немногих, который действительно покорил сердца миллионов зрителей. История о мексиканском мальчике, который мечтал стать футболистом и играть на большой арене. У него было тяжелое детство, различные потрясения, но в итоге он сумел пробить себе путь в одну из лучших лиг мира - АПЛ.

Порой казалось, что Сантьяго Муньес вот-вот сдастся и решит закончить с футболом, но всегда было "но". В конечном итоге он доказывает всему миру, чего стоит. Вскоре перед ним откроются прекрасные варианты продолжения карьеры.

В первых двух частях зрители могут увидеть многих звездных футболистов в роли камео: Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль Гонсалес, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Роналдо... Что касается третьей части, то она многих фанатов первых двух фильмов серьезно разочаровала. Главный герой оказывается в тени нового вымышленного персонажа, и в целом трилогия выглядит незаконченной. Однако первые две части всегда напоминают зрителям о прекрасных эмоциях при просмотре этих фильмов.

Оценка IMDb: 6,7/10

Оценка "Кинопоиск": 7,7/10

"Легенда № 17" (Россия, 2013)

Один из двух фильмов в нашем списке с Данилой Козловским в главной роли. На этот раз повествуется о жизни и карьере великого советского хоккеиста Валерия Харламова. Здесь, как и принято в спортивных драмах, есть место и для депрессивных настроений, и для больших исторических триумфов.

Кульминация происходит в момент первого в истории противостояния между советскими хоккеистами и профессионалами из Канады. Североамериканцы ведут себя высокомерно и даже не видят в советских спортсменах соперников. Но Харламов верит, что ему по силам заставить соперников уважать не только его лично, но и всю сборную СССР.

Оценка IMDb: 7,4/10

Оценка "Кинопоиск": 8,0/10

"Пеле: рождение легенды" (США, 2016)

История этого фильма рассказывает о детстве и становлении легендарного Пеле. Его семья, друзья детства, противоборства родителей относительно увлечения их сына, а затем взросление, отъезд из своего дома и самостоятельная жизнь в кругу куда более опытных партнеров по команде.

Здесь рассказывается о нелегком начале карьеры юного Пеле в "Сантосе", его попадании в сборную Бразилии, где не все оказывается таким, каким он ожидал увидеть, а также первый для него чемпионат мира, который сразу же сделал из Пеле звезду мирового масштаба.

Сам Пеле тоже сыграл эпизодическую роль в фильме, столкнувшись в лобби отеля с молодым Пеле (персонажем). При жизни Король Футбола должен был гордиться тем, какой фильм о нем сняли режиссеры Джефф и Майкл Цимбалисты.

Оценка IMDb: 7,1/10

Оценка "Кинопоиск": 8,1/10

"Джулур: мас-рестлинг" (Россия, 2021)

Далеко не самый популярный выбор, но это фильм, который очень понравился автору этого материала. История рассказывает о молодом парне из Якутии по имени Джулур, который возвращается из армии домой. Живет он вместе с бабушкой и младшей сестрой. Вскоре бабушка умирает из-за болезни, и в итоге он остается за главного в своей маленькой семье.

Сам Джулур все еще не встал на ноги, а тут как тут проблемы с опекой над родной сестренкой. Девочку помещают в детский дом, а у главного героя новая мотивация - перебраться из родной деревни в город, найти хорошую работу, оформить все документы и вернуть сестренку к себе.

В какой-то момент Джулур решил начать заниматься мас-рестлингом (национальный вид спорта, суть которого заключается в перетягивании палки. - Прим. автора). Изначально в него никто не верит, хотя потенциал для новичка у него большой. Но в конце концов сила духа и большая мотивация оказаться рядом с сестренкой творят чудеса. На очереди крупнейший республиканский турнир с участием спортсменов из зарубежья...

Оценка IMDb: ---

Оценка "Кинопоиск": 7,5/10

"Малышка на миллион" (США, 2004)

За свои роли в этом фильме Хилари Суонк и Морган Фримен получили "Оскар", и это неудивительно. В фильме "Малышка на миллион" повествуется не просто о пути спортсменки, которой удалось стать звездной чемпионкой, а об отношениях, как семейных, так и между подопечным и тренером.

Причем тренер становится для нее не просто наставником, а чуть ли не самым близким и преданным человеком в жизни. А ведь изначально он же не хотел брать ее на тренировки, говоря, что он не работает с девушками.

В этой истории трудно найти хеппи-энд, но если взглянуть с точки зрения психологии, моральных ценностей, то, возможно, он есть.

Оценка IMDb: 8,1/10

Оценка "Кинопоиск": 8,1/10

"Король Ричард" (США, 2021)

История о том, как американец Ричард Уильямс (Уилл Смит) расписал план по звездному продвижению своих дочерей в профессиональный теннис еще до их рождения. Благодаря этому человеку Серена и Винус Уильямс стали легендарными теннисистками, которым покорились сотни разных достижений.

В этом фильме можно увидеть отца теннисисток с разных сторон. Где-то он кажется ворчливым, надоедливым и необоснованно грубым, а где-то отчетливо заметно, что он делает правильные вещи и действительно думает о будущем. Кто-то увидел в Ричарде человека, который помешан на деньгах, но с другой стороны его можно понять, ведь их семья никогда не жила богато.

О многодетной семье рассказывается в подробностях. В фильме показано, как девочки тренировались в поте лица, как их отец подвергался насмешкам и даже избиениям на глазах у детей, как случались конфликты внутри дома между супругами.

Отличие этого фильма от картины о Пеле в том, что в "Короле Ричарде" не показали того, как сестры достигали вершин на профессиональном уровне. Совсем немного рассказано о начале большого пути Винус, а вот Серена, как ни странно, осталась чуть в сторонке. Хотя по большинству достижений младшая сестра уже давно превзошла старшую.

Однако на фильме в целом это никак не сказывается. Возможно, он немного затянут, но точно рекомендован нами к просмотру.

Оценка IMDb: 7,5/10

Оценка "Кинопоиск": 7,6/10

"Тренер" (Россия, 2018)

Российский фильм, премьера которого состоялась в преддверии начала ЧМ-2018. Режиссером, продюсером, автором сценария и исполнителем главной роли стал уже упомянутый выше Козловский. История рассказывает о падении некогда лидера сборной России, которое начинается с незабитого пенальти в важном матче за национальную команду. Одна проблема за другой, скандалы, и в итоге Юрий Столешников оказывается никому не нужен.

На протяжении долгого времени он не может найти работу, после чего неожиданно становится главным тренером команды "Метеор" из второго по значимости дивизиона. Это команда без амбиций, где никто и не стремится пробиться в "вышку", да и самого Столешникова туда нанимали с расчетом на то, что тот не сделает "Метеор" ни лучше, ни хуже.

Далее в фильме будет много поворотных моментов. Начиная со скандалов в раздевалке с подопечными и конфликтов, продолжая поиском себя и взаимопонимания с игроками, заканчивая разговорами о предательстве, героическом возвращении и даже трибунами стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Стоит отметить, что в фильме играют несколько известных футболистов-профессионалов, среди которых экс-полузащитник "Иртыша" и "Тараза" Алан Гатагов, экс-игрок "Окжетпеса" Дмитрий Сычев, ныне известный блогер Евгений Савин Красава. Кроме того, одну из ролей получил казахстанский актер Аскар Ильясов. В фильме также снялись известные российские комментаторы в ролях самих себя.

Оценка IMDb: 6,4/10

Оценка "Кинопоиск": 6,9/10