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Новости по теме: Куман Рональд

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Главный тренер сборной Нидерландов по футболу попал в больницу
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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Металлург М Салават Юлаев 5:4
Ак Барс СКА 22:00
1 2,4 X 3,94 2 2,505
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Шахтер Кайсар 0:1
Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Илбирс Нефтчи КА 1:4
Алай(II) Дордой Бш 17:30
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Уфа Спартак М 19:00
Ахмат Ротор 21:00
1 2,11 X 3,12 2 4,21
Динамо М Ростов 22:00
1 2,24 X 3,28 2 3,76
Зенит ЦСКА М 23:00
1 1,864 X 3,68 2 4,78
Футбол. Кубок Словакии 2020/21
Локомотив Зв Нитра 21:00
Футбол. Кубок России 2020/21
Тюмень Звезда Пр 19:00
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Селтик Рейкьявик КР 6:0
Црвена Звезда Европа 5:0
Арарат-Армения Омония 21:00
1 3,61 X 3,3 2 2,22
Флора Судува 22:30
1 3,048 X 3,42 2 2,51
Динамо Тб Тирана 23:00
1 1,55 X 4,02 2 7
Маккаби Т-А Рига(II) 23:00
1 1,435 X 4,46 2 8,4
Шериф Фола 23:55
КИ Клаксвик Слован Бр 23:55
Флориана ЧФР Клуж 01:00
1 14 X 7,2 2 1,216
Футбол. Лига чемпионов 2019/20
РБ Лейпциг ПСЖ 0:3
Лион Бавария 01:00
1 10,5 X 7,5 2 1,264
Велоспорт. Тур Валлонии 2020
Групповая гонка. Общий зачет 15:00
Групповая гонка. Этап 4. Blegny - Érezée (197.8 km) 15:00
6 февраля 2018 22:17
Сборную Голландии возглавил экс-тренер "Эвертона"
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4
Сборную Голландии возглавил экс-тренер "Эвертона"
Он играл и уже работал в сборной.
15 декабря 2017 20:48
Помечтаем? Блан, Энрике, Билич и другие свободные тренеры, которым можно предложить возглавить "Астану"
0
26
Помечтаем? Блан, Энрике, Билич и другие свободные тренеры, которым можно предложить возглавить "Астану"
Контракт Станимира Стойлова с "Астаной" истекает в конце этого года.
23 октября 2017 22:28
В английской премьер-лиге случилась третья тренерская отставка за девять туров
0
1
В английской премьер-лиге случилась третья тренерская отставка за девять туров
Специалиста не спасли потраченные 158 миллионов евро на трансферы.
14 июня 2016 14:42
Рональд Куман возглавил "Эвертон"
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0
Рональд Куман возглавил "Эвертон"
Пост главного тренера "Эвертона" стал вакантным после того, как в отставку был отправлен Роберто Мартинес.
5 февраля 2016 15:32
Серхио Агуэро признан лучшим игроком января в АПЛ
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Серхио Агуэро признан лучшим игроком января в АПЛ
А Роналд Куман стал лучшим тренером месяца.
13 марта 2015 15:20
Игрок "Тоттенхэма" признан лучшим футболистом АПЛ второй месяц подряд
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1
Игрок "Тоттенхэма" признан лучшим футболистом АПЛ второй месяц подряд
Ранее такое удавалось только Деннису Бергкампу и Криштиану Роналду.
15 октября 2014 21:06
Рональд Куман может сменить Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной Голландии
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Рональд Куман может сменить Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной Голландии
Хиддинк с командой неудачно стартовал в отборе на Евро-2016.
3 апреля 2014 10:41
Роналду повторил рекорд результативности Месси в одном розыгрыше Лиги чемпионов
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Роналду повторил рекорд результативности Месси в одном розыгрыше Лиги чемпионов
На счету Роналду стало 14 забитых мячей.
10 марта 2014 23:15
Куман может возглавить сборную Греции
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Куман может возглавить сборную Греции
Ожидается, что летом он покинет "Фейеноорд", который в чемпионате Голландии занимает пока четвертое место.
22 июля 2013 11:16
Для "Барселоны" выбрали нового тренера
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Для "Барселоны" выбрали нового тренера
Прежний наставник каталонцев Тито Виланова покинул свой пост по состоянию здоровья.
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