Известный тренер раскритиковал "Барселону" за ситуацию с Месси

Бывший тренер "Барселоны", ныне возглавляющий сборную Нидерландов Рональд Куман назвал уход Лионеля Месси большим упущением каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Куман руководил "Барселоной" с августа 2020 года по октябрь 2021 года и успел немного поработать с Месси.

"Ситуация с Месси совершенно иная, чем два года назад. Отпустить его было большой ошибкой. Я всегда надеялся, что он останется в "Барсе" на всю оставшуюся жизнь. Отпустить его было большой ошибкой", - заявил Куман.

Этим летом "Барселона" подписала двух новичков: Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса, которым по 32 года. Рональд Куман раскритиковал политику подписания возрастных игроков вместо инвестиций в будущее.

"Нет необходимости обсуждать такое подписание, как Гюндоган. Он великий игрок и профессионал, как Левандовски, но это только на короткое время, потому что они достигли определенного возраста. Нельзя каждый сезон подписывать двух-трех игроков такого типа, нужно работать на перспективу. Подписание 22-летнего лучше для будущего, чем подписание 33-летнего или 34-летнего", - добавил он.

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Этим летом он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

Лионель играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год.

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