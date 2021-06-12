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Стало известно, кого рассматривала "Барселона" на место Кумана

Каталонцы стали третьими в чемпионате.

Стало известно, кого рассматривала "Барселона" на место Кумана
Рональд Куман. Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев мог возглавить "Барселону", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Bild.

В "Барселоне" решили судьбу тренера. Куман отреагировал

По сведениям источника, руководство каталонцев связывалось с 61-летним немцем перед тем, как подтвердило продление контракта с нынешним тренером команды Рональдом Куманом.

9 марта Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии. В национальной команде его заменит Ханс Флик, возглавлявший "Баварию".

Лев работает в качестве главного тренера немецкой сборной с 2006 года. Под его руководством немцы стали чемпионами мира, бронзовыми призерами ЧМ-2014 и двух Евро (2012, 2016), а также вице-чемпионами Европы-2008 и победителями Кубка конференций-2017.

Под руководством 58-летнего Кумана "сине-гранатовые" финишировали на третьем месте в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ (1:4, 1:1).

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Метки:
Куман Рональд Барселона Ла Лига Испания

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