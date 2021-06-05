В "Барселоне" решили судьбу тренера. Куман отреагировал

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал решение президента клуба Жоана Лапорты продолжить совместное сотрудничество, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Лапорта заявил, что руководство после некоторых раздумий решило и в следующем сезоне довериться Куману, у которого действующий контракт.

"С облегчением могу сказать, что теперь футболисты и тренерский штаб могут сфокусироваться на подготовке к новому сезону. Последние недели были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта поддержал меня и успокоил. Наша цель остается прежней - построить чемпионскую "Барселону" и добиться успеха", - написал Куман в Facebook.

58-летний Куман принял каталонский клуб летом прошлого года. Под его руководством "сине-гранатовые" финишировали на третьем месте в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ (1:4, 1:1).

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