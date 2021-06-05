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В "Барселоне" решили судьбу тренера. Куман отреагировал

В клубе он находится с лета прошлого года.

В "Барселоне" решили судьбу тренера. Куман отреагировал
Рональд Куман. Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал решение президента клуба Жоана Лапорты продолжить совместное сотрудничество, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Лапорта заявил, что руководство после некоторых раздумий решило и в следующем сезоне довериться Куману, у которого действующий контракт.

"С облегчением могу сказать, что теперь футболисты и тренерский штаб могут сфокусироваться на подготовке к новому сезону. Последние недели были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта поддержал меня и успокоил. Наша цель остается прежней - построить чемпионскую "Барселону" и добиться успеха", - написал Куман в Facebook.

58-летний Куман принял каталонский клуб летом прошлого года. Под его руководством "сине-гранатовые" финишировали на третьем месте в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французскому ПСЖ (1:4, 1:1).

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Метки:
Куман Рональд Барселона Испания Ла Лига

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