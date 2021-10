Фанаты "Барселоны" напали на Кумана после поражения от "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подвергся нападению со стороны болельщиков каталонской команды после поражения от мадридского "Реала" в десятом туре чемпионата Испании по футболу.

Фанаты атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Болельщики окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко выражали недовольство выступлениями команды.

В "Барселоне" осудили действия болельщиков и пообещали принять меры.

"ФК "Барселона" публично осуждает жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб примет дисциплинарные меры, а также усилит безопасность, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.