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"Реал" обыграл "Барселону" в первом в сезоне "класико"

"Реал" обыграл "Барселону" в первом в сезоне "класико"
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в первом в сезоне "класико", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Барселоне на "Камп Ноу" завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Давид Алаба (32-я минута), для которого это дебютный мяч за "Королевский клуб", и Лукас Васкес (90+3). У "Барселоны" отличился Серхио Агуэро (90+7).

Полузащитник "сине-гранатовых" Гави в возрасте 17 лет и 80 дней стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в "класико" в XXI веке. Он побил рекорд одноклубника Педри (17 лет и 334 дня), установленный в прошлом году.

"Реал" набрал 20 очков и возглавил таблицу чемпионата Испании, столичная команда по дополнительным показателям опережает "Севилью" и "Реал Сосьедад". "Барселона", в активе которой 15 очков, располагается на восьмой строчке.

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Метки:
Испания Реал Мадрид Барселона

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