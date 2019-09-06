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Новости по теме: Медведев Юрий

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Клуб кандидата в сборную Казахстана узнал соперника по первому матчу в чемпионате
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Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии
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Футболист из Казахстана завоевал второй трофей за сезон в Европе
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Казахстанский футболист из европейского клуба поучаствовал в киберспортивном турнире
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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 01:45
1 2,12 X 3,76 2 3,58
Сампдория Милан 23:30
1 6,05 X 4,44 2 1,6
Лацио Брешиа 23:30
1 1,144 X 10 2 21
Удинезе Лечче 23:30
1 2,325 X 3,78 2 3,104
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,52 X 4,68 2 6,9
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,39 X 3,62 2 3,11
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,3 X 4,38 2 1,59
Торино Рома 01:45
1 5,25 X 4,48 2 1,66
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,38 X 4,58 2 7,4
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 1. Бургос - Бургос (157 km) 17:00
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
20 апреля 18:08
"Наверное, Исламхан продолжит поиск команды в Европе". Билек - о карантине, проблемах Меркеля и "вызове" Мбаппе
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"Наверное, Исламхан продолжит поиск команды в Европе". Билек - о карантине, проблемах Меркеля и "вызове" Мбаппе
Он также рассказал, каково работать на двух постах.
3 марта 21:01
Казахстанский защитник вернулся после травмы и помог одержать победу европейскому клубу
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Казахстанский защитник вернулся после травмы и помог одержать победу европейскому клубу
Зимой им интересовался "Кайрат".
10 января 2020 23:37
Заинтересовавший "Кайрат" уроженец Казахстана подписал новый контракт с клубом из группы Лиги Европы
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Заинтересовавший "Кайрат" уроженец Казахстана подписал новый контракт с клубом из группы Лиги Европы
Его кандидатура интересна и Билеку для сборной.
25 декабря 2019 16:54
"С Билеком уже созванивались". Участник Лиги Европы рассказал о вызове в сборную и выборе между Казахстаном с Чехией
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"С Билеком уже созванивались". Участник Лиги Европы рассказал о вызове в сборную и выборе между Казахстаном с Чехией
Игроком интересуется "Кайрат".
25 декабря 2019 10:00
"Мне звонили из "Кайрата". Казахстанец из Чехии - о дружбе с Жуковым, КПЛ и предложениях из Европы
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"Мне звонили из "Кайрата". Казахстанец из Чехии - о дружбе с Жуковым, КПЛ и предложениях из Европы
Он сыграл 11 матчей в Лиге Европы.
24 декабря 2019 15:41
Уроженец Казахстана из зарубежного клуба заинтересовал "Кайрат"
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Уроженец Казахстана из зарубежного клуба заинтересовал "Кайрат"
Михал Билек хочет пригласить его в сборную.
13 декабря 2019 13:49
Футболист из Казахстана сыграл за словацкий клуб в заключительном матче ЛЕ
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Футболист из Казахстана сыграл за словацкий клуб в заключительном матче ЛЕ
Он заработал желтую карточку.
8 ноября 2019 12:43
Казахстанский защитник принял участие в матче Лиги Европы против английского клуба
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Казахстанский защитник принял участие в матче Лиги Европы против английского клуба
Его команда пропустила решающий гол в компенсированное время.
25 октября 2019 11:56
Казахстанский защитник сыграл против клуба АПЛ в групповом этапе Лиги Европы
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Казахстанский защитник сыграл против клуба АПЛ в групповом этапе Лиги Европы
Его команда уступила с минимальным счетом.
4 октября 2019 14:11
Казахстанский футболист сыграл против португальского клуба в матче Лиги Европы
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Казахстанский футболист сыграл против португальского клуба в матче Лиги Европы
Его команда набрала очередные очки.
20 сентября 2019 13:57
Футболист из Казахстана помог своей команде обыграть "Бешикташ" в матче Лиги Европы
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Футболист из Казахстана помог своей команде обыграть "Бешикташ" в матче Лиги Европы
Турецкий суперклуб пропустил четыре мяча.
6 сентября 2019 16:29
Чемпион двух стран, важный гол в ЛЕ и желание играть за Казахстан. Кто такой Юрий Медведев
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Чемпион двух стран, важный гол в ЛЕ и желание играть за Казахстан. Кто такой Юрий Медведев
Этой осенью его ждут матчи против "Бешикташа" и клуба АПЛ.
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