Клуб чемпионата России объявил о переходе уроженца Казахстана

Уроженец Казахстана Юрий Медведев стал игроком клуба РПЛ "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

О трансфере игрока объявила пресс-служба российского клуба. 27-летний Медведев, выступающий на позиции правого защитника перешел в "Сочи" в статусе свободного агента.

Ранее Медведев выступал в чемпионате Словакии за "Слован" из Братиславы. Вместе с этими клубом он пять раз побеждал в чемпионате страны и дважды выигрывал Кубок Словакии.

За "Слован" игрок провел 120 матчей, забил три гола и отдал 15 голевых передач.

Медведев родился в Актюбинской области, в поселке Бадамша, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехал в Чехию. Футболист является воспитанником "Виктории" из Пльзени. Он провел два матча за сборную Чехии U19.

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