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Футбол. Лига чемпионов 2019/20
Ювентус Лион 2:1
Манчестер Сити Реал М 2:1
Бавария Челси 01:00
1 1,41 X 5,65 2 7,6
Барселона Наполи 01:00
1 1,63 X 4,4 2 5,7
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Рух Бр Торпедо-БелАЗ 21:00
1 2,71 X 3,09 2 2,8
Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Нефтчи КА Алай(II) 20:00
Алга-Бишкек Дордой Бш 20:00
Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
Нитра Слован Бр 22:00
1 8,7 X 5,15 2 1,32
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Химки ЦСКА М 19:00
1 7,1 X 3,82 2 1,63
Тамбов Ростов 21:30
1 4,26 X 3,74 2 1,944
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Тре Фиори Линфилд 19:00
Дрита Интер Эскальдес 22:00
Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
Текстильщик Ив СКА-Хабаровск 20:00
1 3,58 X 3,36 2 2,07
Велоспорт. Тур Польши 2020
Групповая гонка. Этап 4. Буковина Терма - Буковина Татжаньска (152.9 km) 18:50
Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 291 км. 15:10
6 августа 13:24
Федерация тяжелой атлетики оказала материальную помощь представителям сборной и выдала лекарства
0
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Федерация тяжелой атлетики оказала материальную помощь представителям сборной и выдала лекарства
Также поддержка оказана ветеранам.
6 августа 12:06
"Барысу" предложили домашнюю арену в России
0
0
"Барысу" предложили домашнюю арену в России
Ее хозяин тоже выступает в Восточной конференции.
5 августа 18:40
У хоккеистов клуба КХЛ подтвердили коронавирус
0
0
У хоккеистов клуба КХЛ подтвердили коронавирус
Ранее Лига сообщала, что может отложить дату рестарта, если будет необходимость.
5 августа 16:24
Немецкий клуб уволил баскетболиста за распространение теорий заговора о коронавирусе
0
0
Немецкий клуб уволил баскетболиста за распространение теорий заговора о коронавирусе
Он принимал участие в демонстрации против COVID-19.
5 августа 10:04
Надаль отказался от участия на US Open-2020
0
0
Надаль отказался от участия на US Open-2020
В прошлом сезоне испанец выиграл этот турнир.
4 августа 10:04
"Кайрат" объявил результаты теста у футболистов на коронавирус
0
3
"Кайрат" объявил результаты теста у футболистов на коронавирус
Алматинский клуб возглавляет таблицу КПЛ.
3 августа 20:51
Футболистам английской премьер-лиги запретили кашлять на соперников
0
0
Футболистам английской премьер-лиги запретили кашлять на соперников
Новый сезон стартует в сентябре.
3 августа 18:25
Хоккеисты "Барыса" сдали тесты на коронавирус и приступили к сборам
0
0
Хоккеисты "Барыса" сдали тесты на коронавирус и приступили к сборам
В столицу приехали не все игроки.
3 августа 17:11
В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча
0
0
В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча
Всех правонарушителей задержали.
3 августа 10:31
Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова
0
0
Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова
Он ушел из жизни накануне.
2 августа 14:09
В Мадриде рекомендовали отменить проходящий перед Кубком Дэвиса теннисный турнир
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В Мадриде рекомендовали отменить проходящий перед Кубком Дэвиса теннисный турнир
Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация.
1 августа 20:45
"Причина не в России, а в других странах". Финские СМИ предрекли КХЛ провал со стартом сезона с участием "Барыса"
0
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"Причина не в России, а в других странах". Финские СМИ предрекли КХЛ провал со стартом сезона с участием "Барыса"
Лига настроена начать регулярный чемпионат 2 сентября.
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