Австралийской спортсменке разрешили выступать на ОИ после положительного теста на COVID

Австралийские керлингисты Тали Гилл и Дин Хьюитт получили разрешение продолжить участие в турнире смешанных пар на Олимпийских игр-2022, несмотря на два положительных теста на коронавирус, сданных Гилл, сообщает "Чемпионат".

Утром 6 февраля Олимпийский комитет Австралии получил электронное письмо от организаторов с разрешением продолжить соревнования, соблюдая все принятые в таких случаях правила. Оказалось, что данные тестирования Гилл за последние 24 часа находятся в допустимом диапазоне.

Ранее Гилл и Хьюитт потерпели семь поражений в семи матчах и, узнав о положительных тестах спортсменки, уже были готовы досрочно завершить соревнования. Однако новость о том, что им разрешили продолжить, так вдохновила австралийцев, что они одержали победу над Швейцарией - 9:6. Позднее сегодня, 6 февраля, Гилл и Хьюитт сыграют с канадцами.