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Ученые обнаружили новую причину хронической усталости

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Ученые обнаружили новую причину хронической усталости ©depositphotos.com

Американские ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 люди в 7,5 раза чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости (СХУ). Исследование опубликовано в Journal of General Internal Medicine, передают Vesti.kz.

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Американские ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 люди в 7,5 раза чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости (СХУ). Исследование опубликовано в Journal of General Internal Medicine, передают Vesti.kz.

Основные симптомы синдрома

СХУ сопровождается следующими симптомами:

  • сильная утомляемость;
  • головокружение при вставании;
  • бессонница;
  • умственное истощение;
  • общее чувство слабости.

Ученые предупреждают, что из-за масштабов пандемии COVID-19 можно ожидать значительного роста случаев хронической усталости, которая часто остается не диагностированной и без лечения.

Данные исследования

В ходе работы ученые изучили данные 11 800 человек, среди которых 14 500 переболели COVID-19. Анализ показал следующие результаты:

  • СХУ диагностирован у 4,5% переболевших COVID-19;
  • Среди тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, этот показатель составил всего 0,6%.

Выводы ученых

Результаты исследования демонстрируют значительную взаимосвязь между COVID-19 и повышенным риском развития синдрома хронической усталости. Авторы призывают медицинское сообщество уделить больше внимания диагностике и лечению данного состояния у переболевших пациентов.

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