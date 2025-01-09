Ученые нашли опасную связь между ковырянием в носу и болезнью Альцгеймера

Исследователи из Университета Гриффита (Австралия) выявили, что привычка ковыряться в носу может способствовать проникновению бактерий в мозг и запуску процессов, характерных для болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports, передают Vesti.kz со ссылкой на Газету.Ru.

Механизм проникновения бактерий

В экспериментах на мышах ученые изучали бактерию Chlamydia pneumoniae, способную вызывать пневмонию. Они установили, что бактерия проникает в мозг через обонятельный нерв, что становится возможным при повреждении тканей носовой полости. В ответ на инфекцию в мозге животных начали накапливаться белки амилоид-бета - одно из ключевых проявлений болезни Альцгеймера.

"Мы впервые доказали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через носовую полость, вызывая патологические изменения, похожие на признаки болезни Альцгеймера", - отметил доктор Джеймс Сент-Джон, один из авторов исследования.

Риски для человека

Хотя работа проводилась на животных, исследователи считают, что результаты могут быть актуальны и для людей. Они подчеркивают важность избегать ковыряния в носу и выщипывания волос, так как эти действия повреждают защитные ткани носа и повышают риск проникновения бактерий.

Потенциальное значение открытия

Ученые уверены, что их исследование помогает понять роль бактерий и вирусов в развитии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Они призывают к дальнейшему изучению механизмов проникновения инфекций и их влияния на здоровье мозга.

"Каждый новый шаг приближает нас к пониманию и предотвращению таких сложных состояний, как болезнь Альцгеймера", - добавил доктор Сент-Джон.

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