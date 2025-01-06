Гастроэнтеролог объяснил, почему сдерживать газы опасно для здоровья
Американский гастроэнтеролог Эллен Штайн рассказала, что привычка регулярно сдерживать газы может негативно сказаться на состоянии кишечника, сообщают Vesti.kz.
Американский гастроэнтеролог Эллен Штайн рассказала, что привычка регулярно сдерживать газы может негативно сказаться на состоянии кишечника, сообщают Vesti.kz.
Почему это происходит?
Выделение газов - это естественный процесс, связанный с расщеплением пищи в организме. В процессе пищеварения образуются газы, которые нужно своевременно выводить. Если этого не происходит, в кишечнике могут сформироваться небольшие карманы, способные инфицироваться. Это может стать причиной:
- болей в животе,
- сложностей с дефекацией,
- длительного дискомфорта в желудочно-кишечном тракте.
Вредные последствия привычки
По словам доктора Штайн, регулярное сдерживание газов создает избыточное давление в кишечнике, что увеличивает риск его повреждения и появления воспалений. Если газы долго остаются в кишечнике, это может привести к более серьезным проблемам в работе системы пищеварения.
Когда сдерживание допустимо?
Специалист отметила, что существуют ситуации, когда сдерживать естественные позывы действительно необходимо, например, в общественных местах. Однако превращать это в привычку нельзя.
Как справляться с газообразованием?
Чтобы снизить количество газов, доктор Эллен Штайн рекомендует:
- избегать продуктов, которые усиливают газообразование (капуста, бобовые, газированные напитки),
- есть медленно, чтобы уменьшить заглатывание воздуха,
- включить в рацион пробиотики, которые улучшают здоровье кишечника.
Берегите свое здоровье, следите за рационом и не игнорируйте естественные сигналы организма!
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