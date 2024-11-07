Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с защитником "Реала" и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигером, передают Vesti.kz.

Нурмагомедов опубликовал в соцcетях фото с Рюдигером и подписал его так:

"Спасибо, брат, за приглашение.

Очень рад был с тобой познакомиться. Теперь я жду тебя в Дагестане".



Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. До этого был игроком "Челси", "Ромы" и "Штутгарта".

Нурмагомедов официально завершил карьеру три года назад, не потерпев ни одного поражения - 29 побед в 29 боях.