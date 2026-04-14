Перед ответным матчем с "Атлетико" напряжение вокруг "Барселоны" только усиливается, и дело не только в необходимости отыгрываться, передают Vesti.kz.

Как пишет Foot Mercato, под вопросом оказался один из ключевых игроков команды – Ламин Ямаль. У молодого вингера уже две жёлтые карточки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и ещё одно предупреждение лишит его права сыграть в первом полуфинале, если "Барса" пройдёт дальше.

Ситуация особенно важна, учитывая его роль в атаке: в последних матчах Ямаль является одним из главных созидателей и лидеров впереди.

При этом он не единственный, кто рискует пропустить следующий раунд. В зоне риска также находятся Марк Касадо, Жоау Канселу, Фермин Лопес и Жерар Мартин.

Несмотря на это, сам Ямаль подходит к игре с максимальной концентрацией и настроен на результат.

Напомним, что в первом матче четвертьфинала "Барселона" уступила "Атлетико" на своём поле со счётом 0:2, при этом вторую половину встречи команда провела в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

Ответный поединок, в котором определится участник полуфинала Лиги чемпионов, пройдёт в ночь с 14 на 15 апреля.

