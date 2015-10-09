Левандовски предложил себя новому клубу и выдвинул главное условие

Будущее Роберта Левандовски постепенно проясняется, сам нападающий уже определился с приоритетным вариантом на лето, передают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард "Барселоны" всерьёз рассматривает переход в "Милан" и даже сделал шаг навстречу: он предложил свои услуги итальянскому клубу, а его представители уже провели первые контакты с руководством "россонери".

При этом у поляка есть и более выгодное с финансовой точки зрения предложение из МЛС. Однако, несмотря на деньги, Левандовски делает ставку на спортивную составляющую и хочет остаться в Европе, выбрав именно "Милан".

Но есть важное условие – команда должна квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Отметим, что контракт Левандовски с "Барселоной" истекает уже этим летом, что делает его особенно привлекательным вариантом на рынке.

Несмотря на возраст, Левандовски остаётся результативным: в сезоне-2025/26 он провёл 39 матчей, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

