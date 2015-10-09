"Барселона" выбрала 19-летнего форварда на замену Левандовски

"Барселона" определила 19-летнего нападающего "Байера" Кристиана Кофане как главную цель для замены Роберта Левандовски и уже сделала первый шаг к трансферу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Резкий скачок цены: "Байер" приобрел перспективного форварда у испанского "Альбасете" всего за 5,25 миллиона евро. Благодаря яркой игре его рыночная стоимость взлетела до 40 миллионов евро.

Позиция "Байера": клуб не хочет легко отпускать игрока, но готов сесть за стол переговоров, если поступит предложение в районе 40 миллионов евро.

Идеальный профиль: каталонцы видят в нём идеального центрфорварда для своей системы — мобильного, динамичного, забивающего и умеющего играть в подыгрыше за пределами штрафной.

Несмотря на тяжёлое финансовое положение, "Барса" хочет сработать на опережение, чтобы подписать восходящую звезду до того, как его ценник станет неподъёмным.

