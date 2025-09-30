На "Центральном" стадионе в Алматы завершился первый тайм матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между местным "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Хозяева старались действовать активно, однако уже на 24-й минуте оказались в сложной ситуации. Вратарь алматинцев Шерхан Калмурза, которому всего 18 лет, допустил ошибку в собственной штрафной и нарушил правила против аргентинского вингера Франко Мастантуоно.

Главный арбитр встречи, итальянец Марко Гуида, без колебаний указал на "точку". Пенальти хладнокровно реализовал французский нападающий Килиан Мбаппе, выведя гостей вперёд. Больше голов в первые 45 минут не случилось.

Напомним, что этот матч уже вошёл в историю: "Кайрат" впервые принимает игру Лиги чемпионов на своём поле. Вторая половина встречи обещает быть напряжённой, а прямая трансляция доступна по ссылке.



