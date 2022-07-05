Защитник "Тобола" Багдат Каиров высказался о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вся команда готовиться к ответственному и очень важному матчу. В плане атмосферы, взаимодействия и тренировок все на хорошем уровне. Можно сказать, мы готовы.

О разнице игр за сборную и за клуб? Здесь, понимаете, играть за сборную или "Тобол", где бы мы ни играли, мы представляем Казахстан. И, как вы знаете, сборная в последнее время на ходу, показывает неплохие результаты. Появились шансы на повышение в Лиге наций. Хотелось бы, чтобы и в "Тоболе" были такие результаты. Для этого у нас есть игроки сборных и футболисты, выступавшие на высшем уровне. Завтра нас ожидает интересный матч", - заявил Каиров.

Напомним, матч пройдет в Костанае 6 июля. Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ответная встреча состоится 13 июля в Будапеште.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":