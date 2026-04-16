"Закрой рот". Винисиус повздорил с Беллингемом в матче с "Баварией"

Во время напряжённого ответного матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" вспыхнул конфликт между Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal, бразильский вингер вступил в словесную перепалку с английским полузащитником прямо по ходу встречи.

По информации источника, полузащитник выразил недовольство действиями одноклубника. Англичанин вспылил после того, как Винисиус Жуниор не сделал передачу в его направлении. В ответ бразилец резко отреагировал: "Что ты хочешь? Закрой рот".

По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы оказались сильнее — 6:4, оформив путёвку в полуфинал турнира. За выход в финал немецкий гранд сразится с французским "Пари Сен-Жермен".