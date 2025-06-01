Ямаль и Дембеле: названа команда сезона в Лиге Чемпионов-2025

Техническая наблюдательная группа УЕФА представила символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
В состав вошли 11 игроков, ставших ключевыми фигурами своих команд на пути к высоким результатам. Абсолютным доминантом стал французский "Пари Сен-Жермен", делегировавший сразу семь футболистов в итоговую команду турнира.Состав команды сезона ЛЧ-2024/25 по версии УЕФА:
Вратарь:Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Защита:Ашраф Хакими (ПСЖ)Маркиньос (ПСЖ)Алессандро Бастони ("Интер")Нуно Мендеш (ПСЖ)
Полузащита:Деклан Райс ("Арсенал")Витинья (ПСЖ)
Нападение:Рафинья ("Барселона")Усман Дембеле (ПСЖ)Дезире Дуэ (ПСЖ)Ламин Ямал ("Барселона")
В составе сборной сразу два представителя "Барселоны" — Рафинья, который стал лучшим по системе "гол+пас" (13+8), и вундеркинд Ламин Ямаль. "Арсенал" представлен лидером полузащиты — Декланом Райсом, а "Интер" — центральным защитником Алессандро Бастони.
Подобный перекос в пользу ПСЖ закономерен: команда Луиса Энрике провела мощную еврокампанию и с блеском завоевала первый в своей истории кубок Лиги чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счетом 5:0.