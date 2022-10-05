"Я зол". Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство после поражения в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 08:08
©instagram.com/xavi

Главный тренер "Барселоны" Хави остался недоволен судейством в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В рамках третьего тура группового этапа его команда в Италии встречалась с "Интером" и проиграла со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу, забивший в концовке первого тайма. При этом на 67-й минуте встречи хавбек "Барселоны" Педри сравнял счет, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за игры рукой форварда каталонцев Ансу Фати.

"Я зол, потому что мы столкнулись с несправедливостью. Мы потерпели очень важное поражение. Осталось три финала в крайне неудобной позиции. Футболист "Интера" сыграл рукой. Судья играет важную роль в этом виде спорта, он должен выйти и объяснить свое решение. Он не хотел ничего мне объяснять. Это Лига чемпионов, здесь высокая конкуренция. Мы старались, создали больше шансов, чем соперник, но "Интер" отлично защищался. Я беспокоюсь об этом поражении. Мы в сложной ситуации", - цитирует Хави Marca.

В трех матчах группы С "Барселона" набрала только три очка и идет на третьем месте, пропустив вперед "Интер" (6 очков) и "Баварию", которая разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона Интер Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:41
Лига чемпионов
Быстрый гол и пенальти Салаха. "Ливерпуль" одержал вторую подряд победу в ЛЧ
Сегодня , 08:08
Лига чемпионов
"Я зол". Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство после поражения в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:52
Лига чемпионов
"Бавария" разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов
16 сентября, 13:10
Лига чемпионов
Болельщики "Порту" напали на своего тренера после матча Лиги чемпионов
15 сентября, 20:39
Лига чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" признан игроком недели в Лиге чемпионов
14 сентября, 12:07
Лига чемпионов
Президент "Баварии" жестко затроллил Левандовски после победы над "Барселоной"
14 сентября, 10:27
Лига чемпионов
Клуб экс-тренера "Астаны" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
14 сентября, 08:34
Лига чемпионов
"Бавария" обыграла "Барселону", а "Ливерпуль" оформил первую победу в Лиге чемпионов
13 сентября, 19:06
Лига чемпионов
Телеведущая пообещала приехать голой на матч Лиги чемпионов
11 сентября, 20:58
Лига чемпионов
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов из-за смерти Елизаветы II
© 2008 - 2022 ТОО «EML»