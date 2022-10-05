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"Бавария" разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов

"Бавария" разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов
©olympic.kz

Мюнхенская "Бавария" разгромила чешскую "Викторию" в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Германии и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Дубль в матче оформил Лерой Сане ('7, '51), еще по одному мячу забили Серж Гнабри ('13), Садио Мане ('21) и Эрик Шупо-Мотинг ('59).

"Бавария" продлила свою беспроигрышную серию и установила рекорд Лиги чемпионов. Последний раз она проигрывала на групповом этапе турнира в 2017 году, одержав с тех пор 28 побед и трижды сыграв вничью. Немецкий клуб набрал девять очков в трех матчах и возглавляет группу С, опережая также миланский "Интер" (6 очков) и "Барселону" (3 очка).

"Виктория Пльзень" же является аутсайдером. Напомним, что эту команду возглавляет чешский специалист Михал Билек, который в 2019-2020 годах возглавлял сборную Казахстана, а в 2020-м тренировал ФК "Астана".

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Метки:
Бавария Лига чемпионов Сборная РК по футболу Астана ФК Билек Михал

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