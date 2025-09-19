Лига чемпионов
Сегодня 08:34

Выше "Галатасарая" и "Аталанты": какое место "Кайрат" занимает в Лиге чемпионов

©ФК "Кайрат"

Стало известно место "Кайрата" по итогам первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы в первом туре играли на выезде против португальского "Спортинга". Дебютная игра общего этапа Лиги чемпионов завершилась поражением "Кайрата" со счетом 4:1.

Таким образом, алматинцы делят 33-34 место с французским "Монако", который с таким же счетом уступил сопернику "Кайрата" бельгийскому "Брюгге".

Алматинцы располагаются выше турецкого "Галатасарая" и итальянской "Аталанты", которая замыкает таблицу общего этапа.

"Галатасарай" разгромно уступил на выезде немецкому "Айтрахту" (5:1), а "Аталанта" со счетом 4:0 проиграла действующему победителю Лиги чемпионов французскому ПСЖ.

Топ-10 Лиги чемпионов после первого тура общего этапа:"Айнтрахт" (Германия)ПСЖ (Франция)"Брюгге" (Бельгия)"Спортинг" (Португалия)"Юнион" (Бельгия)"Бавария" (Германия)"Арсенал" (Англия)"Интер" (Италия)"Манчестер Сити" (Англия)"Карабах" (Азербайджан)

В следующем туре "Кайрат" примет на своем поле мадридский "Реал". Игра пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

