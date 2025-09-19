Стало известно место "Кайрата" по итогам первого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы в первом туре играли на выезде против португальского "Спортинга". Дебютная игра общего этапа Лиги чемпионов завершилась поражением "Кайрата" со счетом 4:1.

Таким образом, алматинцы делят 33-34 место с французским "Монако", который с таким же счетом уступил сопернику "Кайрата" бельгийскому "Брюгге".

Алматинцы располагаются выше турецкого "Галатасарая" и итальянской "Аталанты", которая замыкает таблицу общего этапа.

"Галатасарай" разгромно уступил на выезде немецкому "Айтрахту" (5:1), а "Аталанта" со счетом 4:0 проиграла действующему победителю Лиги чемпионов французскому ПСЖ.

Топ-10 Лиги чемпионов после первого тура общего этапа:"Айнтрахт" (Германия)ПСЖ (Франция)"Брюгге" (Бельгия)"Спортинг" (Португалия)"Юнион" (Бельгия)"Бавария" (Германия)"Арсенал" (Англия)"Интер" (Италия)"Манчестер Сити" (Англия)"Карабах" (Азербайджан)

В следующем туре "Кайрат" примет на своем поле мадридский "Реал". Игра пройдет 30 сентября в Алматы.