Статистический портал Flashscore оценил выступление голкипера сборной Казахстана Стаса Покатилова в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его "Сабах" в родных стенах уступил каталонской "Барселоне" со счётом 1:4, передают Vesti.kz.

Покатилов совершил девять сейвов

Казахстанский вратарь провёл на поле все 90 минут и вывел азербайджанскую команду на матч с капитанской повязкой. За время встречи Покатилов совершил девять сейвов, предотвратил 1,12 ожидаемого гола и выполнил 25 точных передач. Портал оценил его игру в 6,9 балла - это вторая лучшая оценка среди игроков хозяев.

Лучшим футболистом "Сабаха" признан нападающий из Руанды Джой-Ланс Микелс, отличившийся голом в ворота "сине-гранатовых". Самую низкую оценку среди участников встречи получил центральный защитник бакинского клуба Стив Сольве из Гваделупы — 5,1 балла.

Гордон стал лучшим игроком матча

Наивысшую оценку по итогам встречи получил английский вингер "Барселоны" Энтони Гордон. Автор дубля в ворота "Сабаха" заработал 8,6 балла.

После пяти туров "Сабах" с тремя очками занимает 32-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Барселона" набрала 12 баллов и располагается на четвёртой позиции.

В шестом туре, который состоится 8 декабря, азербайджанская команда встретится с испанским "Вильярреалом", а каталонцы сыграют с английским "Манчестер Сити".

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